Juve, scatta il pre raduno alla Continassa: Chiesa e Zakaria al JMedical

TORINO - E' scattato il pre raduno della Juventus alla Continassa. In attesa dell'arrivo di Massimiliano Allegri e dei big, previsti nei prossimi giorni, cominciano i lavori allo Juventus Training Center, con le prime visite al JMedical. Assente Dusan Vlahovic, a cui è stato concesso qualche giorno in più di recupero. Intorno alle 14.40 sono arrivati alla spicciolata i primi calciatori, come Federico Chiesa, Zakaria e Kaio Jorge. Chiesa, nuovo numero 7 della Juve, sta recuperando dopo il brutto infortunio al ginocchio dello scorso gennaio. Non c'era Vlahovic, a cui è stato concesso qualche giorno in più di recupero.