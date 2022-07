Juve, Zanimacchia in prestito alla Cremonese con obbligo di riscatto

CREMONA - Con una nota apparsa sul proprio sito web, la Cremonese ha annunciato "di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto da Juventus il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Zanimacchia". L'esterno d'attacco classe 1998 è cresciuto nei settori giovanili di Varese e Genoa: in seguito ha militato in Serie C con l'Under 23 bianconera, con la quale ha totalizzato 57 presenze e 6 gol in campionato. Ha raccolto anche due presenze in Serie A con la prima squadra. Nel 2020/21 ha vestito i colori del Real Saragozza, mentre nell'ultima stagione ha contribuito alla promozione in Serie A della Cremonese.