Juve, Vlahovic già al lavoro in attesa del raduno alla Continassa

BELGRADO - Dusan Vlahovic non è stato presente al pre raduno della Juventus alla Continassa. Il club infatti gli ha concesso qualche giorno in più di recupero e per questo ha deciso di restare in Serbia. In attesa del ritorno al Training Center, l'attaccante serbo continua a lavorare con un personal trainer per recuperare la miglior condizione fisica e per farsi trovare pronto dal mister Massimiliano Allegri. Lo stesso Vlahovic ha mostrato tramite Instagram il suo duro allenamento. Il rientro a Torino dell'attaccante è atteso nei prossimi giorni.