Juventus, scatta l'asta per De Ligt: il Bayern spinge il Chelsea al rialzo

Bayern corto



Il problema è che il Bayern Monaco è ancora distante dalla cifra che la Juventus ha fissato per il giocatore: 110 milioni di euro. Una cifra che i bianconeri sono disposti a trattare, ma non troppo. Il Chelsea, infatti, è salito a 90 milioni e non ha ancora avuto l'ok dei bianconeri, così come il City (di cui, per il momento, non è nota la portata dell'offerta). Non si conosce con esattazza la proposta del Bayern, ma sembra non si discosti molto dai 70 milioni di euro: troppo pochi per il centrale bianconero. Tuttavia, la presenza del Bayern sta spingendo il Chelsea verso un ulteriore rilancio, per evitare una beffa. E la Juventus, ovviamente, aspetta.