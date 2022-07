Juve in campo per il primo allenamento: da Kean a Danilo, ecco il pallone

TORINO - Secondo giorno di pre-raduno alla Continassa per i giocatori della Juve: ancora a ranghi ridotti e in attesa del rientro dei calciatori impegnati col le Nazionali, la squadra di Allegri è scesa in campo per la prima volta dopo le visite mediche svolte tra lunedì e martedi. Si sono visti, tra gli altri, Danilo, Kean, Zakaria, Rugani, Luca Pellegrini, Fagioli e alcuni giovani. La sessione odierna ha visto un focus sul lavoro atletico, sulle esercitazioni sui passaggi e sugli smarcamenti, per poi concludere con un esercizio sul possesso palla: domani nuovo appuntamento in campo, con la sessione fissata in mattinata.