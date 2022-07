Juve, la carica di Perin: "Si riparte, fino alla fine"

TORINO - " Si riparte. Fino alla fine di una lunga ed entusiasmante stagione". Così Matteo Perin , sul proprio account Instagram accanto ad un'immagine che lo ritrae mentre svolge un esercizio di riscaldamento, commenta il primo allenamento della Juventus della nuova annata, che sarà di fatto divisa in due dai Mondiali in programma in Qatar nel prossimo autunno. Il post del portiere vice-Szczesny ha ricevuto numerosi apprezzamenti sul noto social network a tema fotografico, su tutti quelli di Bonucci, McKennie, Arthur, Miretti, Kaio Jorge, i colleghi di reparto Pinsoglio e la 'Women' Roberta Aprile e gli ex bianconeri Morata, Pjanic e Benatia.

Perin, la carica per la nuova stagione della Juve

Mattia Perin fu acquistato dalla Juventus nell'estate del 2018 per circa 14 milioni di euro, destinati alle casse del Genoa e, dopo una stagione e mezza con appena 9 presenze complessive (tutte in campionato), aveva fatto ritorno in Liguria in prestito fino al 30 giugno 2021. Lo scorso anno è tornato alla base, ricevendo la fiducia di Max Allegri in 5 occasioni in Serie A, altrettante in Coppa Italia, più un'apparizione in Supercoppa e lo storico esordio in Champions nell'ultima giornata della fase a gironi contro il Malmoe. In bilico fino all'ultimo e con il contratto in scadenza, il portiere nato a Latina ma scuola Pistoiese, due volte Nazionale italiano, ha prolungato con i bianconeri lo scorso 14 aprile fino al 2025.

Perin: "Resto con la famiglia Juve fino al 2025 per vincere"