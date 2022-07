Bonucci si allena e la Juve lo chiama: "Leo ti aspettiamo"

TORINO - Il 10 luglio scatterà ufficialmente il ritiro estivo della Juventus e Bonucci vuole farsi trovare pronto. I primi giocatori bianconeri si sono presentati in questi giorni al JMedical per le visite e i test fisici e hanno sostenuto i primi allenamenti. Ranghi ridotti ancora, si attendono anche i nazionali per allargare il gruppo di Allegri, tra cui proprio Bonucci che intanto continua a faticare per conto suo: sui social il difensore ha pubblicato due storie dell'allenamento individuale. "Workout in progress", ha scritto, mostrandosi super concentrato mentre potenzia i muscoli. E la Juve gli ha risposto su Twitter: "Leo ti aspettiamo". Manca poco, Bonucci ha già messo nel mirino la prossima stagione.