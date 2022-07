Juve, Pogba dopo Di Maria: i dettagli del grande ritorno

TORINO - Bye bye Miami, le vacanze sono finite, è tempo di rientrare in Europa: destinazione Torino, dove sbarcherà domani mattina. Paul Pogba è pronto al Pogback, al grande ritorno alla Juventus dopo averla lasciata sei anni fa. Sei stagioni trascorse a Manchester con la maglia dello United, con cui ha vinto una Coppa di Lega inglese e l’Europa League. Un po’ poco per le ambizioni del francese, campione del Mondo nel 2018 in Russia, che ha voluto a tutti i costi, dopo essersi svincolato dai Red Devils, la Juventus, accettando anche uno stipendio più basso pur di abbracciare di nuovo il bianconero.

Non è solo una questione sportiva, poter ambire a rivivere le emozioni di una finale Champions, come quella del 2015 contro il Barcellona, ma anche umana visto il legame e i contatti che ha continuato a mantenere con tutto l’ambiente juventino, tanto da compiere qualche blitz in città in occasioni di compleanni da festeggiare. Conosce bene anche le strutture bianconere, come il JMedical dove è atteso domani mattina per le visite di rito. Poi, via alla Continassa, per firmare il contratto e poter riabbracciare i tanti amici (...)