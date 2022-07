Pogboom: ore 9:50, Pogba visite Juve! L'apoteosi sognando la Champions

Ore 9:50. La ola d'accompagnamento all'auto che si intravede in lontananza: ooooooooooh.... lè!. Ecco, scende Paul Pogba: sorridente, radioso. Pronto per le visite mediche di rito, pre firma di contratto, ma anche e soprattutto pronto per un quel bagno di folla e di entusiasmo che aspettava da giorni, trepidante.

«Siam venuti fin qua per vedere segnare Pogba!». L'urlo si alza al cielo, dalle oltre mille persone assiepate nel piazzale del Jmedical. Il Polpo guarda, ammirato, lo spettacolo. Pantaloni scuri, maglietta bianca, capelli platinati. Saluta alcuni tifosi, manda cenni di approvazione in giro. Si vede che avrebbe una voglia matta di gettarsi sulla folla, manco fosse la star di un concerto rock. Ma deve attenersi al protocollo e ai ritmi serrati. Lo fa, quantomeno ci prova. Poi non resiste. Mentre sta per entrare nel centro medico, scorge altri tifosi in carrozzina, li saluta e li abbraccia con affetto. Ma ne restano mille, là fuori. E dunque altro saluto, che è una scintilla. Un "la" per il coro che parte: "Portaci la Champions, oh Pogba portaci la Champions". Lui se la gode, ci proverà. Questo è certo.

Dopo le visite, lo attende un intenso lavoro di shooting fotografici, video, strategie comunicative. Sarà lui l'uomo immagine della Juventus. Una Juventus globale. Lui con il suo 10 sulla maglia, lui con il suo sorriso contagioso. Lui, si spera, con i suoi gol e le sue giocate incredibili. Oltre che con la sua potenza e prestanza fisica. Lui con la sua voglia di Juventus. Firmerà un contratto quinquennale da circa 8 milioni più bonus. Tanto, tantissimo. Ma altrove (United, Psg) gli offrivano anche più soldi: lui ha scelto di cuore (bianconero) oltre che di testa (e di portafogli).