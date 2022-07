Pogba, oggi la conferenza. E la Juve carica sui social: "Quanto siete gasati?"

Ieri è stato il giorno di Angel Di Maria, oggi è il Pogba day. Nel pomeriggio ci sarà la conferenza di presentazione del centrocampista francese, tornato alla corte della Juve dopo sei anni al Manchester United. Il ritorno a casa del "Polpo" ha infiammato l'animo dei tifosi bianconeri che da tempo sognavano di vedere nuovamente Pogba con la maglia della Juve. In attesa della conferenza ufficiale, Paul ha rilasciato la sua prima intervista al canale Twich del club: "Sono impaziente di cominciare a giocare con la Juve. Questa maglia è tutto per me. La Juve mi ha dato l'opportunità di essere Pogba".