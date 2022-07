TORINO - Toccata e fuga a Parigi. Poi sarà solo Juventus. Angel Di Maria nella capitale francese festeggia il compleanno della moglie Jorgelina e sistema tutto per il trasloco a Torino. Di Magia è qui, Di Magia è là. Per lui è un gioco da ragazzi passare da una fascia all'altra. L'ha detto: «Mi piace però stare a destra per tirare col sinistro». Tocca a Max Allegri adesso sistemarlo bene in campo per innescare Dusan Vlahovic.