Juve: Arnautovic, che dolor! Koulibaly o Bremer, la svolta

TORINO - E’ il giorno di Paul Pogba tornato alla Juventus. E’ il giorno del mercato che non tramonta mai. Dalla redazione di Tuttosport facciamo il punto con Marco Bo e Filippo Cornacchia. «Eccoci qua: il Polpo sta benissimo, tranquilli. Invece sappiamo che Marko Arnautovic del Bologna ha mal di schiena». O mal di pancia? «I dirigenti felsinei ufficialmente non le mettono in vendita, ma la Juve lo vuole e lui vuole la Juve. Possibile che a giorni faccia sapere al suo club che vuole andarsene. E’ il vice Vlahovic designato». E passiamo a Matthijs De Ligt. «Golden Boy di Tuttosport come a suo tempo Paul Pogba. Il Bayern ha aperto le danze ed è fiducioso di portare in Baviera il difensore olandese. Ma la Juve cerca il sostituto: è atteso il confronto De Laurentiis-Koulibaly». E su Bremer… «Messaggio del presidente del Toro Urbano Cairo: vale più di quelle cifre fatte». Insomma, 25 milioni non bastano. Quindi, Inter avvisata e Juve allertata…