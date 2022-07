Juve, Pogba e Di Maria danno spettacolo: "Corsa, pallone e magia"

TORINO - "Martedì al JTC per la Juventus che, anche oggi, è scesa in campo per una doppia sessione di lavoro". Con una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha fornito il report delle sedute di allenamento odierne, le prime con i due nuovi acquisti Angel Di Maria e Paul Pogba al lavoro insieme al resto della squadra. "I primi test della nuova stagione - prosegue la società torinese -, in programma durante la tournée statunitense con Deportivo Guadalajara, Barcellona e Real Madrid, si avvicinano e l’obiettivo sarà quello di iniziare ad avere le prime indicazioni concrete sulle prime settimane di lavoro del gruppo. Venendo al programma di allenamento di oggi, il menu ha previsto in mattinata esercitazioni sul possesso palla in piccoli gruppi, sviluppo della manovra e partitella finale, mentre al pomeriggio il focus è stato su lavori tecnici individuali. Domani ancora doppio appuntamento: al mattino e al pomeriggio", conclude la nota della Juventus.