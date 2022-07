Juve, il rebus difesa: gli eredi di De Ligt. E poi Paredes e l'incastro Kean

TORINO - Dalla redazione di Tuttosport con Filippo Cornacchia facciamo il punto sul mercato della Juventus. «Il rebus riguarda la difesa ed è al momento di difficile soluzione. L’ultima variabile può essere il raddoppio Chelsea che dopo Koulibaly punta Kimpembe del Psg. Dovesse accadere, a quel punto il club francese accelererebbe per Skriniar e l’Inter potrebbe così fare lo scatto decisivo su Bremer, bruciando la Juve. Ma potrebbe anche succedere il contrario: la Juve che si accorda con il Bayern per De Ligt e anticipa i nerazzurri sul brasiliano del Toro». E veniamo al centrocampo dove già brilla Paul Pogba. «Piace, e non da adesso, Paredes già compagno di Di Maria proprio al Psg. Prima però la Juve deve far posto. Infatti, va trovata squadra ad Arthur (la Roma ammicca), mentre per Ramsey resta sempre allo studio la risoluzione del contratto».