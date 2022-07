"Di Maria? Uno dei giocatori più forti che abbia mai visto". Juan Musso non ha dubbi. Il portiere dell'Atalanta, connazionale del neo acquisto bianconero, spende importanti parole d'elogio verso l'ex attaccante del Paris Saint Germain. "Di Maria non è più giovanissimo, ma io dico sempre che è uno dei più forti che abbia mai visto. Un fenomeno, fisicamente sembra abbia 5 anni in meno". Chiusura dedicata ai prossimi Mondiali. "Argentina favorita? Lo è sempre in queste competizioni".