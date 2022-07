Juve, gli auguri a Danilo: “Buon compleanno!”

Danilo, l’esordio e i numeri con la Juve

Danilo è arrivato all’Allianz Stadium nell’estate del 2019, nello scambio che ha portato Joao Cancelo al Manchester City. Il terzino brasiliano è entrato subito nel cuore dei tifosi bianconeri: il 31/08/2019, durante Juventus-Napoli, fa il suo esordio sostituendo l’infortunato De Sciglio al 15’ e segna dopo pochi secondi il gol che apre il match, finito poi 4-3 con il decisivo autogol di Koulibaly all’ultimo minuto. Dopo il primo anno con Sarri, il rendimento di Danilo è cresciuto in maniera esponenziale con Pirlo e si è mantenuto su alti livelli nell’ultima stagione con Allegri, in cui ha anche iniziato ad indossare la storica maglia numero 6 di Gaetano Scirea. In totale, il terzino brasiliano con la Juve ha collezionato 109 presenze e 5 gol, contribuendo alla vittoria di un campionato di Serie A, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.