Lady Chiesa si è laureata: il messaggio del numero 7 della Juve

Giornata di festeggiamenti per lady Chiesa. La nuova fidanzata dell'attaccante della Juve si è laureata! La giovane modella ha raggiunto un traguardo importante e il suo Federico si è complimentato con lei tramite social: una foto di Lucia con la corona d'alloro e un "Brava Dottoressa" - questo l'augurio pieno d'amore del nuovo numero 7 della Juve che ha aggiunto cuori e tante faccine innamorate. Dopo aver trascorso le vacanze al mare con la sua fidanzata, Chiesa è tornato alla Continassa, dove si sta allenando per tornare presto in campo, pronto a trascinare la Juve insieme a vecchi e nuovi compagni.