Pau Torres vs Bremer. E intriga il vice Vlahovic: tutte le mosse Juve

TORINO - Dalla redazione di Tuttosport eccoci per il consueto punto mercato sul mercato della Juventus. Con Marco Bo analizziamo la situazione della difesa: «Come confermano le parole di Hasan Salihamidzic, il ds del Bayern Monaco, la trattativa per Matthijs De Ligt prosegue. Qualora l’olandese partisse, ecco pronti i sostituti: perso Koulibaly andato al Chesea, ecco il profilo giovane di Pau Torres del Villarreal che piace assai (aveva segnato alla Juve in Champions, rinverdirebbe la tradizione del killer che poi viene acquistato, come Cristiano Ronaldo e De LIgt appunto). E Bremer del Torino resta in prima fila». Veniamo quindi al vice Vlahovic: «Resta caldo il nome di Arnautovic del Bologna e ritorna con forza il nome di Morata che ha la Juve nel cuore. Simeone non lo ritiene importante e lo lascerebbe partire dall’Atletico Madrid. E’ una questione di soldi e di accordo fra i club: la distanza non è grande, comunque».