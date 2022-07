Juve-De Ligt, l'attesa sta finendo. Lewandowski apre la strada? Pau Torres, da killer a obiettivo

TORINO - Il mercato della Juventus, dopo i botti con Di Maria e Pogba, si trasferisce in difesa. Dalla redazione di Tuttosport facciamo il punto pomeridiano con Fabio Riva. Si sblocca qualcosa? «La partenza di Lewandowski dal Bayern (al Barcellona) porta i soldi del possibile affondo dei bavaresi su Matthijs De Ligt. Però i tedeschi devono fare in fretta perché i bianconeri hanno urgenza di trovare l’eventuale sostituto. La cifra poi deve avvicinare i 100 milioni (ricordiamo che la clausola è di 120). Cherubini nel taccuino ha i nomi di Bremer (con in vantaggio l’Inter che lunedì ha un incontro per provare a chiudere), Gabriel dell’Arsenal e Pau Torres del Villarreal: con lo spagnolo, potrebbe ripetersi la storia del killer che segna ed elimina la Juve dalla Champions e poi viene acquistato. E’ successo con Cristiano Ronaldo e Mattjis De Ligt stesso». E veniamo all’attacco: «Alvaro Morata è in ritiro con l’Atlantico Madrid e parla da colchonero, ovvio. Ma non rientra nei piani di Simeone e la Juve prova a trovare l’accordo per riportarlo a Torino, questa volta come vice Vlahovic».