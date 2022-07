Del Piero, l'omaggio alla Juve per il World Emoji Day

TORINO - L'esultanza con la lingua di fuori: un marchio di fabbrica per Alex Del Piero, che ha voluto 'festeggiare' il World Emoji Day (giornata dedicata alle 'faccine' utilizzate per comunicare nelle chat e nel web) pubblicando su Instagram alcune foto in maglia Juve e con il suo caratteristico festeggiamento: un gesto diventato ormai iconico per l'ex capitano bianconero, e che nelle menti dei tifosi sicuramente rimanderà a momenti indelebili e a gol decisivi.