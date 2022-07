Juve: De Ligt al Bayern sblocca il colpo top in difesa. Anzi, ne arrivano due!

TORINO - La cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco sbloccherà immediatamente il mercato in entrata della Juventus alla voce “difensori centrali”. Attenzione a ciò che potrà accadere nelle prossime ore, successive a una domenica bollente al di là della calura che impera in gran parte d’Italia e precedenti alla partenza della squadra per la tournée negli Stati Uniti. L’ex Golden Boy di Tuttosport è, di fatto, un nuovo giocatore del club campione di Germania: l’accordo dovrebbe essere siglato sulla base di 90 milioni più bonus. Dunque, da parte dei tedeschi c’è stato il rilancio atteso dopo le schermaglie degli ultimi giorni. Con quei soldi la Juventus si getterà a capofitto, con straordinaria determinazione, sul mercato per reperire il sostituto di De Ligt.



Cosa accadrà

Ma potrebbero essere anche due i nuovi ingressi nella rosa di Massimiliano Allegri, considerata la portata dell’incasso qualora le cifre relative all’investimento del Bayern per Matthijs fossero confermate fino all’ultimo centesimo. In questo senso il nome di Gleison Bremer va tenuto vivo nell’ottica juventina, almeno finché l’Inter non troverà un’intesa definita con il Torino. Detto che fra l’entourage del difensore granata e il club nerazzurro i contatti proseguiranno anche domani, la Juve confida di poter almeno “infastidire” il suo ex dirigente Beppe Marotta, sapendo che la partita va giocata fino alla fine e che i bianconeri devono recuperare terreno, considerato l’accordo già praticamente chiuso tra Bremer e l’Inter sull’ingaggio. Tra le alternative c’è sempre Gabriel dell’Arsenal, da considerare al momento in pole position rispetto a Pau Torres del Villarreal già solo per il fatto che il cartellino di quest’ultimo è un po’ più caro. Non ci sarebbe da stupirsi se alla Continassa decidessero di prendere uno di questi giocatori, più un altro difensore come Nikola Milenkovic in bilico alla Fiorentina e naturalmente meno dispendioso.