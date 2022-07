Juve, lavoro fisico: si avvicina la tournée estiva negli Usa

TORINO - Si avvicina la partenza della Juve per la tournée estiva negli Stati Uniti. Il volo per gli Usa è previsto per giovedì e i bianconeri continuano ad allenarsi al JTC agli ordini di Mister Massimiliano Allegri. Come riporta il sito ufficiale della Juve: "Questo pomeriggio squadra nuovamente in campo per continuare la preparazione: giornata, quella di oggi, focalizzata sul lavoro fisico. Domani doppio appuntamento". Ieri, invece, la settimana di lavoro si era conclusa con un allenamento congiunto con il Pinerolo.