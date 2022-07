Juve, Zebina compie 44 anni: gli auguri sui social

TORINO - "Tanti auguri di buon compleanno a Jonathan Zebina", questo il tweet sul canale ufficiale della Juventus per festeggiare i 44 anni dell'ex difensore bianconero. Arrivato a Torino dopo l'esperienza con la Roma, Zebina è stato uno dei protagonisti dei due scudetti consecutivi (2005 e 2006) conquistati sotto la guida di Fabio Capello. Poi la retrocessione in Serie B, ma il francese rimane fedele e dopo la risalita nel massimo campionato colleziona altri 3 anni con la maglia della Juve togliendosi anche la soddisfazione di realizzare il primo ed unico gol in bianconero (in Europa League contro il Fulham).