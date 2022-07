Juve, che sprint, non solo Bremer: ora ci prova per Morata e Milenkovic

TORINO - La Juventus ha piazzato un grande colpo: Bremer. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha accettato l’offerta dei bianconeri. Ne parliamo con Stefano Lanzo direttamente dalla redazione di Tuttosport: «E’ arrivato difatti l’accordo tra Toro e Juve per il brasiliano che sostituisce Matthijs De Ligt, andato al Bayern Monaco. Un sorpasso sull’Inter arrivato alla fine, nel pomeriggio la super offerta con 40 milioni di parte fissa e 7 di bonus, nettamente superiore a quella nerazzurra ferma a 30 più bonus più il cartellino del giovane Casadei. Bremer rinforzo in difesa ma non l’unico. Probabile adesso un altro derby per Milenkovic della Fiorentina, con l’Inter che potrebbe perdere Skriniar e quindi ha bisogno di un centrale forte». Chiudiamo con il vice Vlahovic, altre telenovela del mercato: «Non è una priorità ma la Juve comunque cerca una punta che possa sostituire Dusan. Morata, tornato all'Atletico Madrid, resta il preferito anche perché può giostrare pure come seconda punta. Si è parlato tanto di Arnautovic che al momento il Bologna non molla. Restate in contatto per gli aggiornamenti».