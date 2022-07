"Pogback, il ritorno del futuro", dal 21 luglio in edicola con Tuttosport

Siete sicuro di sapere tutto su Pogba? Quando il calcio diventa una storia d'amore anche il calciomercato può essere romantico. Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è una delle favole più appassionanti degli ultimi dieci anni bianconeri, ma tutta la vita del Polpo è un racconto interessante e mai del tutto svelato in questi anni. Dall'infanzia a Lagny-sur-Marne, nei sobborghi parigini, quando il ping-pong era il grande rivale del calcio nelle passioni di Paul, fino alle burrascose trattative che lo hanno portato dal Le Havre a Manchester e poi, per la prima volta, dal Manchester alla Juventus (una trattativa di cui per la prima volta vengono spiegati i risvolti più intriganti). E ancora: il suo primo allenamento, il battesimo di Pirlo, la sua prima intervista e le amicizie che lo hanno legato indissolubilmente a Torino. E poi cosa è successo a Manchester? Cosa c'è dietro l'aspro addio allo United? E cosa ha detto ai suoi compagni di nazionale prima della finale di Mosca, nella quale si è laureato campione del mondo? Le storie, gli aneddoti, le parole di Paul Pogba che non avete mai letto. Un libro da non perdere, in edicola dal 21 luglio con Tuttosport!