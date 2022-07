Juve, doppia seduta d'allenamento: partitella, manovra e lavoro fisico

TORINO - A due giorni dalla partenza per la tournèe estiva negli Stati Uniti la Juve ha svolto una giornata intensa di allenamento, con una sessione mattutina ed un'altra pomeridiana: i bianconeri hanno dapprima lavorato sulla costruzione e lo sviluppo della manovra, per poi svolgere la consueta partitella giornaliera. Nel pomeriggio, invece, lavoro fisico per tutti i giocatori. Anche nelle prossime 24 ore sarà prevista una doppia seduta, prima della partenza per gli States dove la squadra di Allegri affronterà il 23 luglio i messicani del Chivas, il 27 il Barcellona e il 31 il Real Madrid.