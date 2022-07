Juve, niente tournée americana per Rabiot: ecco il motivo

Juve, Rabiot dà forfait: non partirà per la tournée negli Usa

Alla partenza a Caselle non ci sarà Adrien Rabiot che, come comunicato attraverso una Instagram Stories, non prenderà parte alla tournée americana: "In accordo con la società e per motivi personali, resterò in Italia per ultimare la mia preparazione fisica", ha scritto sui social. Il centrocampista francese, dunque, continua a lavorare alla Continassa, poi verrà raggiunto dai compagni per preparare l'esordio in campionato contro il Sassuolo in programma il 15 agosto.