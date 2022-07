Juve d'assalto: Pogba, Di Maria, Bremer e adesso... Paredes

TORINO - Il mercato della Juventus infiamma i tifosi bianconeri. Ne parliamo con Marco Bo dalla redazione di Tuttosport: «Oggi è il Bremer day, con le visite al JMedical, poi la firma e le foto che suggelleranno il colpo della Juve. Il brasiliano si unirà ai compagni per i primi allenamenti e, salvo contrattempi, si imbarcherà per gli Stati Uniti con la squadra». Ma non finisce qui, perché dopo il centrale acquistato dal Torino per 50 milioni c’è aria frizzante anche a centrocampo: «Sì, dove si lavora per un alter ego di Locatelli. Piace Leandro Paredes del Psg che è un grande amico di Di Maria e si fa apprezzare per le qualità di leader e tecniche: con lui si alzerebbe ulteriormente il livello». E i tifosi già sognano di tornare a lottare per lo scudetto dopo un anno da zero titoli.