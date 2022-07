Juve, prosegue la preparazione alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti

TORINO - Prosegue la preparazione della Juventus, anche alla vigilia della partenza per il Summer Tour 2022, che vedrà i bianconeri decollare verso gli Stati Uniti per tre amichevoli di lusso. In attesa del volo, in programma per domani, la squadra è regolarmente scesa in campo per una doppia seduta di allenamento con un focus su esercitazioni tecniche per la fase di non possesso, per la gestione della palla e per la manovra avanzata con reazione alla palla persa, e poi sulla parte atletica nel pomeriggio. La Juve arriverà domani a Las Vegas e, dopo poche ore dallo sbarco, ci sarà già il primo allenamento oltreoceano.