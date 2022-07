Juve, svelata la seconda maglia: esordirà nel Summer Tour in USA VIDEO

Catturare la magia delle partite notturne: è questo l’obiettivo dell’elegante divisa nera, con sottili spunti di design che fanno riferimento al DNA del Club, con un richiamo alla stella, presente in ogni maglia, simbolo della magia di cui la nostra storia è permeata. Una stella che è reinventata in grassetto, ma in modo sottile, poiché una grafica Starburst color carbone è incorporata nel tessuto. Ed è luccicante, in contrasto con il colore di base nero. C’è di più: gli accenti bianchi sul colletto, sulle maniche, le tre strisce sulle spalle e i loghi risaltano rispetto all’oscurità della maglia, offrendo una finitura elegante che esprime a pieno l'identità della Juventus.