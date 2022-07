Arthur, per la Juve è un peso da 7 milioni. Il Gremio lo rivuole, l'Arsenal un miraggio come la Roma

TORINO - (e.e.) Arthur Melo è un centrocampista che pesa. Sul bilancio della Juventus, più che in campo. Il brasiliano non rientra più nei piani di Max Allegri ed è sul mercato. Arrivato dal Barcellona grazie allo scambio (più conguaglio da una decina di milioni) con Pjanic, non ha mai preso il ritmo del calcio italiano e sporadicamente è emerso tra i meno peggio di un reparto in difficoltà da un paio d'anni. Guadagna 6,5 milioni all'anno suppergiù (può anche arrivare e passare i 7 con i bonus). Ed è men che meno di una riserva. Costosa, appunto.