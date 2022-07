Juve, Bremer da esportazione: tra il Brasile e l'opzione Italia

TORINO - Altro che Di Maria. Gleison Bremer sì che ha scelto la Juventus come trampolino per il Mondiale in programma a novembre e dicembre. È una battuta, ma solo in parte. Il Fideo in Qatar sarà titolare nell’Argentina e lo sarebbe stato anche se fosse tornato al Rosario Central già quest’estate. Quasi sicuramente anche se fosse andato a giocare proprio in Qatar. E due o tre mesi di campionato argentino non gli avrebbero certo tolto smalto: se ha scelto la Juventus è perché vuole un’altra stagione da protagonista e da vincente nel calcio europeo. È quello che vuole anche Bremer, con la differenza che per lui non sarebbe “un’altra stagione”, ma la prima. Il venticinquenne ex granata, però, vuole anche il Mondiale e lui, al contrario di Di Maria, non è sicuro neppure di andarci, in Qatar, altro che titolare: perché la Seleçao brasiliana l’ha vista soltanto in tv, mai convocato, neppure nelle nazionali giovanili. E neppure nel corso delle ultime due stagioni, quando si è ritagliato un posto tra i migliori centrali della Serie A, venendo addirittura eletto il migliore dello scorso campionato.

Bremer erede di Chiellini e De Ligt Prestazioni che hanno convinto la Juventus a puntare su di lui - e tanto - per raccogliere l’eredità di Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt, ma non ancora il ct Tite a chiamarlo per uno stage. Anche perché, per quanto eccellenti, quelle prestazioni, offerte solo sul palcoscenico della Serie A e in una squadra di metà classifca come il Torino, hanno avuto poca eco al di là delle Alpi: prova ne sia che il duello di mercato per Bremer è andato in scena tra Juventus e Inter, senza concorrenti dall’estero. «Voglio vincere, giocare in Champions e nel Brasile», ha più volte spiegando Bremer annunciando l’intenzione di lasciare il Torino. E lo ha ribadito con le prime parole da giocatore bianconero: «Stavo aspettando questo momento, la Juventus è una grande squadra e sono molto contento e felice di essere qui. È una squadra che vince sempre e anche io ho l’ambizione di vincere: ho parlato un po’ con Chiellini e ho deciso che era la squadra migliore per me». E il palcoscenico ideale, assieme a quello della Champions League, perché l’eco delle sue prestazioni, se saranno dello stesso livello (o magari addirittura migliori) di quelle sfoderate in granata, arrivi fino al ct Tite.

A cominciare da quelle nella tournée americana che vedrà la Juventus scendere in campo questa notte a Las Vegas contro il Deportivo Guadalajara: perché il Soccer Champions Tour non è certo la Champions League, ma, soprattutto per quanto riguarda le sfide del 26 e 29 luglio contro Barcellona e Real Madrid, avrà una risonanza internazionale superiore a molte partite di Serie A. Sfide di prestigio che Bremer ha rischiato di non poter giocare: chiusa martedì la trattativa con il Torino, ha firmato con la Juventus mercoledì, con tempi dunque strettissimi per ottenere il visto necessario ad entrare negli Stati Uniti. La segreteria della società bianconera ha agito però con una velocità degna di quella mostrata dal ds Cherubini nel superare l’Inter proprio nella corsa al brasiliano, e così Bremer è potuto partire regolarmente con la squadra. E potrà cominciare il suo personale inseguimento alla convocazione nel Brasile che giocherà il Mondiale: inseguimento da cui la Juventus ha tutto da guadagnare, dal momento che il suo successo passerà da grandi prestazioni in bianconero.