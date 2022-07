Chivas, l'allenatore Cadena: "Contro la Juve con massima serietà"

LAS VEGAS (Nevada) - Il Chivas ha dovuto presto voltare pagina dopo l'amaro pareggio a reti inviolate contro il León in campionato ed è volato a Las Vegas dove questa notte, alle 5 italiane, affronterà la Juve in amichevole. Il tecnico Ricardo Cadena sa che il duello contro la squadra di Massimiliano Allegri sarà molto impegnativo, quindi ha portato con sé i migliori: "Con l'impegno, la serietà e la responsabilità che derivano dall'affrontare un impegno di questa natura, il Chivas è anche molto serio e responsabile con i suoi impegni e avendo la possibilità di affrontare una squadra internazionale come la Juve, la prenderemo con rispetto e serietà".