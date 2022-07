Juve, se Allegri a Las Vegas parla di scudetto non gioca d'azzardo

Massimiliano Allegri ha il pregio della chiarezza e non si nasconde dietro a un dito. Appena sbarcato a Las Vegas, capitale del gioco d'azzardo, l'allenatore ha metaforicamente deciso di scommettere sulla Juve: "La nostra società, come sempre, parte per centrare tutti gli obiettivi. Quest'estate sono arrivati giocatori importanti, alcuni d'esperienza e altri giovani. Inoltre, questo è il secondo anno che ci vede partire con una buona base. Dopo essere rimasti per una stagione senza trofei, ed è stata la prima volta in dieci anni, abbiamo il dovere di vincere lo scudetto".

Chi si gioca tutto La prima sortita americana del tecnico che in bianconero ha vinto 5 scudetti di fila, 4 Coppe Italia consecutive e 2 Supercoppe italiane, equivale a una significativa assunzione di responsabilità. Coinvolge Allegri, in primis, ma anche i giocatori, avendo fatto la società ciò che l'allenatore le aveva richiesto all'inizio del mercato. Che agli occhi dei tifosi suona come il ritorno agli anni ruggenti in cui la Juve imperversava e s'imponeva nelle trattative più importanti. I fatti e l'entusiasmo scatenato fra i sostenitori, lo confermano: il ritorno di Paul Pogba; l'ingaggio di Angel Di Maria (che, raccontano le cronache dei primi allenamenti juventini, sta sciorinando un campionario tecnico d'eccellenza); il colpo Bremer, piazzato bruciando l'Inter sul filo di lana dopo avere ceduto De Ligt al Bayern procurando una considerevole plusvalenza. E adesso, il lavorìo di Cherubini sulle opzioni Paredes, Morata e Milenkovic.