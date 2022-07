Juve U23, Lega Pro comunica data e luogo del sorteggio del calendario 2022-23

TORINO - La Lega Pro ha comunicato con una nota ufficiale la data e la sede dell'evento dove verrà sorteggiato il calendario del campionato di serie C 2022-2023: "Il Campionato Serie C 2022/23 è alle porte: una nuova stagione fatta di emozioni, di giovani talenti in campo e di rinnovate piazze con le loro bandiere e loro storie. Una stagione che si preannuncia avvincente e si caratterizzerà ancora una volta come “la fabbrica dei sogni”. Martedì 2 agosto, al Coni in piazza Lauro De Bosis 15 a Roma, Lega Pro presenterà i calendari della prossima stagione sportiva. L’evento sarà trasmesso in diretta su RAI Sport dalle ore 12:00. Al centro di questa giornata ci saranno i protagonisti del nostro “Calcio che fa bene al Paese”, in particolare i giovani che giocano in Serie C coltivando i loro sogni con grinta, tenacia e impegno. Giovani di “talento”, come anche recita il pallone della prossima stagione", si legge sul sito ufficiale. Spettatrice interessata la Juve U23 del nuovo tecnico Massimo Brambilla, che si appresta a disputare il suo 5° campionato consecutivo in serie C.