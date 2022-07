Juve, la Curva Sud torna allo Stadium: "Immortali come la fede"

TORINO - Gli ultras bianconeri torneranno allo Stadium, sostenendo la squadra di Allegri nella prossima stagione. La decisione è stata spiegata con un lungo comunicato apparso sui social network. "Per troppo tempo abbiamo lasciato spazio a critiche - si legge nella nota firmata Curva Sud Juventus 1897 - e insinuazioni, ma la realtà è diversa da quella che tanti dipingono e vogliono far credere. Per troppo tempo siamo stati lontani da quegli spalti che rappresentano per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. E' arrivato il momento di toglierci quel peso che non riusciamo più a tenerci dentro, non possiamo più stare lontano da quella passione che accompagna la nostra vita".