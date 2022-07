Cuadrado è sicuro: "Sta nascendo una Juve fortissima"

LAS VEGAS (USA) - Buona la prima per la Juve , vittoriosa contro il Chivas nell'amichevole di Las Vegas che ha dato il via alla tournée americana dei bianconeri. All' Allegiant Stadium è finita 2-0 e c'è soddisfazione nello spogliatoio di Massimiliano Allegri : "Una bella serata - dice Juan Cuadrado , schierato come titolare da terzino destro -. Anche se era una partita amichevole per noi conta cercare la vittoria sempre, e lo abbiamo fatto. Il Chivas è una buona squadra, adesso vogliamo fare bene anche nelle prossime gare, è utile per la stagione. Sta nascendo una Juve fortissima - sottolinea il colombiano dopo il match -, con tanti giocatori di qualità , grandi nuovi arrivi. Cosa ci sta chiedendo il mister in queste settimane? Correre , correre, correre…".

I due baby goleador

Una serata indimenticabile per Marco Da Graca, che ha sbloccato il risultato nel primo tempo: "Un'emozione indescrivibile aver giocato questa sera, essere qui e avere anche segnato - dice 'a caldo' l'attaccante 20enne, schierato titolare da Allegri -. Non posso che ringraziare la Juve che mi permette di prendere parte a questa esperienza. Mi ha visto la famiglia dall'Italia, sicuramente è valsa la pena per loro stare svegli di notte…". E come lui ha trovato il gol Mattia Compagnon, entrato nella ripresa autore del raddoppio: "Fantastico: questa è un’esperienza da cui non si può che imparare - sottolinea il 20enne esterno bianconero -. Osservare questi campioni, giorno per giorno, è un’occasione incredibile per crescere. Il gol? Ho letto il movimento del difensore e mi sono spostato dal sinistro al destro. E a fine partita ho ricevuto i messaggi dalla mia famiglia che guardava la partita in tv…".