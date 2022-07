Di Maria: «Mi sono già ambientato alla Juve, voglio vincere tutto»

Angel Di Maria commenta così il suo debutto in maglia bianconera, in amichevole contro il Chivas. "È stato un bel test, molto utile per mettere minuti nelle gambe in questa prima parte della stagione. Sono molto felice, le cose stanno procedendo bene. Piano mi sto inserendo e ambientando bene nel gruppo, cercando di dare il mio aiuto alla squadra. Voglio migliorare, cercare di dare il massimo e fare in modo che la Juventus possa vincere tutto. L'importante è lavorare nel miglior modo possibile".