Tutte le trattative Juve. Paredes, un lungo corteggiamento. E le cessioni...

TORINO - La Juventus ha debuttato negli Stati Uniti battendo i messicani del Chivas Guadalajara 2-0. Ma non sarà quella la squadra definitiva nelle mani di Max Allegri. ne parliamo con Marco Bo dalla redazione di Tuttosport: «La squadra bianconera ha segnato con i giovani Da Graca e Compagnon. Vlahovic è stato risparmiato perché il serbo viene gestito dopo aver chiuso la stagione con problemi di pubalgia. E sul mercato i dirigenti continuano a lavorare: il prossimo obiettivo si chiama Paredes, centrocampista del Psg che sarebbe l’alter ego di Locatelli. Il corteggiamento all’argentino dura da tempo, si aspetta il momento giusto per l’affondo. Tutto dipende dalla cessioni: il club sta continuando a trattare con Ramsey per la risoluzione del contratto, mentre Arthur cerca squadra. E occhio a Morata sempre innamorato della Juventus».