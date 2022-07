Juve, Alex Sandro: "La storia di Gatti ci insegna tanto. Pogba è un tocco di magia"

LAS VEGAS (Stati Uniti) - Collegato direttamente dalla tournèe americana della Juve, Alex Sandro ha partecipato alla trasmissione del canale ufficiale Twich della società bianconera. Il brasiliano, dopo aver parlato della preparazione e delle 'direttive' di Allegri, si è soffermato sul suo nuovo compagno di difesa Federico Gatti: "Mi sono emozionato quando ha raccontato la sua storia. Ognuno ha la sua storia, nel calcio, nella vita. Lui vede proprio questa carica, non vuole perdere quello che ha conquistato: non poteva immaginare un giorno che sarebbe stato con noi. Vedere una persona così… anche io imparo. Lui pensa di imparare, ma è al contrario. Noi impariamo con lui. Ci piace avere una storia così nel gruppo", ha affermato Alex Sandro sull'ex Frosinone. Parole d'elogio anche per Pogba: "Giocare con lui è sempre bello, io ho giocato con tanti giocatori di qualità ma Pogba ti dà un tocco di magia. E' sempre importante avere un grande giocatore con te". Su Di Maria: "Angel ha giocato bene col Chivas, ha una qualità incredibile, in qualsiasi club dove è stato ha fatto benissimo. Mi colpisce la facilità di come salta l'uomo, e di come pensa immediatamente alla prossima giocata".