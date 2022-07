Juve, Rabiot con l'Under23. E sul mercato. Chiave per Paredes?

TORINO - Adrien Rabiot non è andato negli Usa con Max Allegri e si allenerà con L'Under 23 di Brambilla . Il francese è difatti nella lista dei 23 convocati dal nuovo allenatore della seconda squadra della Juventus che giocherà in Serie C. Il gruppo lavorerà per una settimana al Centro Sportivo di Rovetta. Previsto anche il primo testa martedì 26 contro l’Atalanta Primavera (da cui arriva proprio il tecnico bianconero).

LA SITUAZIONE Ma torniamo a Rabiot. Il centrocampista francese non è centrale nel progetto di Allegri, anzi. Può quindi partire. La Premier sta sondando il terreno, così la Ligue 1. Il Lione è interessato. Ma anche un ritorno al Psg pare non impossibile nonostante un passato tumultuoso (e glorioso) con il club parigino. La mamma agente è in azione. E comunque, la sua uscita, e non importa dove, sarebbe la chiave per Leandro Paredes (valutazione sui 20 milioni). Perché libererebbe un posto e solleverebbe la Juve da un ingaggio pesante. Negli anni sotto la Mole Rabiot non ha svoltato: mai decisivo, gol col contagocce e tanti palloni persi trasformati in reti avversarie. Insomma, non un crac. Eppure il ct transalpino ed ex juventino Didier Deschamps l'ha richiamato in Nazionale dove è tornato importante (lo stesso Didì non lo aveva portato ai vittoriosi Mondiali in Russia e la frattura sembrava insanabile, invece...).



I convocati Juventus Under 23:

Adrien Rabiot

Enzo Barrenechea

Andrea Bonetti

Leonardo Cerri

Yannick Cotter

Giovanni Daffara

Paolo Gozzi

Simone Iocolano

Daniel Leo

Mirco Lipari

Tommaso Maressa

Felix Nzouango Bikien

Emauele Pecorino

Clemente Perotti

Fabrizio Poli

Marco Raina

Alessandro Riccio

Nikola Sekulov

Zsombor Senko

Alessandro Sersanti

Diego Stramaccioni

Giuseppe Verduci

Emanuele Zuelli