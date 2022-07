Juve a Los Angeles, c'è Chiellini. «Spero in un grande campionato»

Graditissima sorpresa in mattinata nel lussuoso hotel in zona Marina del Rey, a Los Angels, in cui soggiorna la Juventus. Ecco Giorgio Chiellini a fare gli onori di casa, pe runa colazione "tra vecchi amici". L'abbraccio fraterno con Leonardo Bonucci: da capitano a capitano. Quello affettuoso con i mister, con annessi complimenti per la fresca vittoria contro il Chivas e il caloroso benvenuto a Bremer, l'erede. E via così. facendo seguire i racconti sugli inizi di questa sua nuova avventura californiana.