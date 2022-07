Juve, Allegri sfida McKennie e Vlahovic: segna scalzo da posizione impossibile!

"Amico del sole" è già diventato un tormentone nel mondo social bianconero. Lo sfottò, diretto a Vlahovic, è di Allegri. È stato diffuso da un video divertente postato dai canali ufficiali della Juve che mostra la sfida dei tiri da "posizione impossibile", ovvero qualche metro più dietro della linea di porta, però all'altezza però della bandierina del calcio d'angolo. Un gioco comune che si è trasformato in un vero e proprio siparietto con protagonisti McKennie, Dusan e l'allenatore.

"Attento mister, ti fai male"

In realtà Allegri si intromette nel "duello" tra l'attaccante ed il centrocampista che incassa anche un bonario insulto dopo un errore ("Wes, hai i piedi che rantolano"). Per dare ai "ragazzini" una bella lezione, l'allenatore sfila scarpe e calzini e si prepara a calciare il pallone a piedi nudi, mentre Vlahovic ripete: "Attento mister, ti fai male, è impossibile!". Invece l'esperto Max prende la mira, calcia e infila la sfera in porta a fil di palo, poco prima di pronunciare la frase-tormentone: "Hey, amico del sole..."