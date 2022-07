Dal derby con Conte per Zaniolo al pressing per Morata, Arthur e le uscite: le mosse Juve

TORINO - Eccoci per l’appuntamento quotidiano con il mercato della Juventus. Dalla redazione di Tuttosport ci spiega tutto Filippo Cornacchia: «Intanto, come avete visto dalla prima pagina del giornale, è in atto un derby tra la Juve e l’ex allenatore bianconero Conte per Zaniolo. Il Tottenham ci sta provando e la Juve non molla. Un bel duello tra Paratici, ora ds del Tottenham e Cherubini, l’uomo mercato bianconero». La situazione delle uscite? «Ramsey in queste ore sta trattando la risoluzione del contratto con il club del presidente Agnelli. Si cerca l’accordo e anche in fretta perché il gallese vuole al più presto la squadra con cui allenarsi, anche in vista del Mondiale in Qatar. Per Arthur si era parlato di Roma ma i giallorossi non hanno mai voluto inserirlo nella trattativa per Zaniolo. Si sa dell’Arsenal. Vedremo: l’agente del brasiliano, Pastorello, sta lavorando per trovare una soluzione che vada bene a entrambe le parti». Infine, Alvaro Morata: «Che continua ad allenarsi con grande determinazione con la maglia dell’Atletico Madrid dove è tornato a termine del biennale in prestito alla Juventus. Juventus che lo rivorrebbe ma non pagando 20 milioni. Sotto traccia, si cerca di far rientrare l’attaccante spagnolo a Torino, anche perché è il preferito di Max Allegri».