Juve, chiusa la campagna abbonamenti: sottoscritte 20.200 tessere

TORINO - Si è chiusa la campagna abbonamenti della Juve per la stagione 2022/2023: la società ha reso noti attraverso un comunicato ufficiale sul sito i numeri delle sottoscrizioni dei tifosi: sono 20.200 le tessere vendute. Si legge sulla pagina dei bianconeri: "Con 20.200 tessere annuali, si è chiusa ieri la campagna abbonamenti 2022/23. E a partire da domani, con la prima fase di vendita riservata come sempre ai Member, saranno disponibili i tagliandi per la prima giornata di campionato, lunedì 15 agosto, alle 20:45 all’Allianz Stadium contro il Sassuolo. I tagliandi per i match contro la Roma saranno disponibili a partire da giovedì 28 luglio. I tagliandi per il match contro lo Spezia saranno disponibili a partire da martedì 2 agosto. Non solo le prelazioni: i vantaggi per i Member sono tantissimi".