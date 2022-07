Diretta Barcellona-Juve ore 2.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

DALLAS (STATI UNITI D'AMERICA) - La Juve di Massimiliano Allegri, alle 2.30 italiane, è chiamata a rispondere presente nel primo vero test stagionale. Dopo il 2-0 ai messicani del Deportivo Guadalajara, infatti, i bianconeri sfidano il Barcellona. Un match importante per testare la preparazione della squadra in vista dell'esordio in campionato previsto per il 15 agosto all'Allianz Stadium contro il Sassuolo. Il tecnico della Vecchia Signora dovrà sicuramente fare a meno di Paul Pogba, costretto ad operarsi per via della lesione al menisco che lo terrà ai box per un po'. Dall'altra parte del campo ci sarà un Barcellona già in salute, reduce dalla vittoria di misura nel Clasico contro il Real Madrid firmata dal primo guizzo dell'ex Leeds Raphinha. La Juve, poi, chiuderà gli impegni amichevoli della tournée americana affrontando proprio i Blancos nella notte tra il 30 e il 31 luglio a Los Angeles alle 4 italiane.