Barcellona-Juve a Dallas: per Bonucci-Bremer il test Lewandowski

Big match

Vedremo, strada facendo. Ma inizieremo a capirci già qualcosina a breve visto che alle 7 della sera texana (quando cioè in Italia saranno le 2.30, nottetempo) la Juventus proverà a vincere a Dallas la sua prima grande sfida della stagione. Ricordiamo che seguiranno altri top-match: contro il Real Madrid campione d'Europa, il 31 agosto a Los Angeles, e contro l'Atletico Madrid domenica 7 agosto a Tel Aviv.

Ambizioni

L'ha detto più o meno chiunque, nella truppa bianconera, abbia preso la parola sinora: da Szczesny qui accanto ad Allegri passando per Bonucci. Ora si tratta di traslare le parole e trasformarle in concretissimi fatti. Il tecnico bianconero ha preparato le cose per benino, alla vigilia, negli allenamenti presso la Loyola University, la Continassa californiana. Prova generale tattica, prove di ripresa del gioco: rimesse laterali e costruzione della manovra, un po' da ovunque nel campo. E calci d'angolo. Lo diciamo? Un gollettino di Vlahovic su corner pennellato di Angel Di Maria, dalla sinistra, potrebbe già essere prossimo alla maturazione.

In campo

La formazione: Szczesny in porta; Cuadrado, Bonucci, Bremer e Pellegrini in difesa; a centrocampo McKennie, Locatelli e Soulé (Fagioli aveva preso una botta su una coscia e per questo ha saltato la seduta, ma non è escluso che recuperi per esser della partita). Nel tridente offensivo, Di Maria e Kean pronti a supportare Vlahovic.

Lente d’ingrandimento

Di temi sfiziosi da affrontare, davanti ad una tale formazione, ce n'è una quantità così. In primis sarà interessante vedere come risponderà la B&B (la coppia difensiva Bonucci-Bremer) alla prova-Lewandowski. Ma anche l’interazione tra Di Maria e Vlahovic sarà oggetto di attenta analisi. Uomo partita a prescindere? McKennie, che gioca nella sua Dallas.