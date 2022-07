TORINO - "9 trofei in bianconero! Tanti auguri di buon compleanno, Soldatino". È il messaggio sui social dell'account ufficiale della Juventus per Angelo Di Livio, nel giorno in cui compie 56 anni. Il centrocampista, nato a Roma nel 1966 e soprannominato Soldatino per il suo stile di corsa con le sue corte braccia lungo i fianchi, ha giocato con la maglia bianconera tra il 1993 e il 1999, prendendo parte allo storico ciclo di Marcello Lippi e vincendo ben 9 trofei.