Così la Juve di Allegri contro il Barcellona. Pogba, consulto in Europa?

INVIATO A DALLAS - Tutto pronto in casa Juventus per la sfida contro il Barcellona in programma questa sera a Dallas (ma in Italia sarà notte: le 2:30) . Nell'Hotel Crescent, che ospita la squadra, i binconeri si concedono qualce attimo di relax. McKennie - che è cresciuto proprio a Dallas - saluta alcuni vecchi amici e dirigenti del club locale, Allegri fa due passi e si presta a qualche foto con i tifosi. Il tecnico dovrà fare a meno di Paul Pogba, il quale andrà sotto i ferri per risolvere il problema al menisco esterno del ginocchio e potrebbe tornare in Europa per un consulto.