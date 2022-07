Juve, Di Maria: “Io negli Usa in futuro? Vorrei chiudere la carriera in Argentina”

DALLAS (USA) - Negli Stati Uniti solo per il tour estivo della Juventus. Angel Di Maria, grande colpo del mercato bianconero, risponde così quando gli chiedono se ha avuto o ha nei suoi piani futuri un'esperienza nella Mls. "Non mi è passato per la testa di venire a giocare negli Stati Uniti - ha detto l'argentino ai microfoni di 'Sports Center' su Espn -. Per i miei ultimi anni di carriera mi piacerebbe giocare in Argentina, da dove sono partito".